متقاعدون يحتجون في عدد من المدن التونسية للمطالبة بزيادات مالية

نفذ متقاعدون في تونس اليوم الأربعاء، مسيرات احتجاج في عدة ولايات في البلاد للمطالبة بصرف زيادات في مرتباتهم.

وخرج الآلاف من المتقاعدين في مسيرات أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل في عدد من الولايات من بينها باجة وسوسة وسيدي بوزيد.

ويطالب المحتجون بصرف زيادات متأخرة أقرتها الحكومة لجرايتهم (مرتبات) منذ شهر نوفمبر الماضي.

كما يطالب المتقاعدون بالترفيع في الأجر الأدنى بدعوى ارتفاع كلفة المعيشة والزيادات الكبيرة في الأسعار.

وقال كاتب عام الاتحاد الجهوي في سيدي بوزيد، "إن هذه الفئة من المجتمع في أمس الحاجة اإى مزيد الاهتمام نظرا لتدهور المقدرة الشرائية والحالة الصحية لأغلبهم وذلك تقديرا لما أسهموا به في بناء الدولة".

تتزامن هذه الاحتجاجات مع ضغوط قطاعية تواجهها الحكومة التونسية من أجل زيادات في الأجور من بينها التعليم والصحة.

كما تأتي احتجاجات المتقاعدين في وقت كشفت فيه الحكومة عن عجز مالي كبير في الصناديق الاجتماعية والحاجة الملحة للبدء بإصلاحات عاجلة.

ومن بين المقترحات التي أعلنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد هي الترفيع في سن التقاعد والرفع من المساهمات الشهرية للصناديق.

وقال الشاهد إن الدولة تضخ شهريا 100 مليون دينار لدى الصناديق الاجتماعية بسبب عجزها.