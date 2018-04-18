مبخوت وعموري أبرز المرشحين لجائزة أفضل لاعب إماراتي هذا الموسم

يتنافس 10 لاعبين إماراتيين على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي هذا الموسم، ضمن جوائز دوري الخليج العربي، التي تنظمها لجنة دوري المحترفين، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها في العاشر من آيار/ مايو المقبل.



تضم قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بالجائزة كل من علي مبخوت (الجزيرة)، ريان يسلم وعمر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد ومهند سالم (العين) وأحمد إبراهيم وخليفة مبارك ومحمود خميس (النصر) ومحمد مرزوق (شباب الأهلي) وسالم العزيزي (الوصل).



وطبقت اللجنة آلية محددة في اختيار اللاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي من بين اللاعبين الإماراتيين، استناداً على الإحصائيات المقدمة من شركة سبورت رادار الشريك الإحصائي للجنة دوري المحترفين.



وتخضع الأسماء المرشحة للتصويت من قبل الفنيين والإعلام والجمهور، بنسب متفاوتة حيث يتم احتساب 50% من جملة النقاط من خلال تصويت المدرب وكابتن الفريق بواقع 25% لكل منهما، 25% لوسائل الإعلام المختلفة، 10% للجمهور عن طريق التسجيل في الموقع الالكتروني، فيما تحتسب 15% من النقاط بناءً على الإحصائيات.



جائزة الكرة الذهبية، التي كانت من نصيب عمر عبدالرحمن في نسختيها الأولى والرابعة (2012 - 2013 و2015 - 2016) ،وعلي مبخوت في الموسمين (2014 - 2015 و 2016 - 2017)، ثم إسماعيل الحمادي في موسم 2013 - 2014.



فيما تشهد الجائزة في الموسم الحالي تنافساً أكبر بين اللاعبين العشرة الذين حجزوا أماكنهم في القائمة بعد أن قدموا مستويات متميزة خلال مباريات دوري الخليج العربي.