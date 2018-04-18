تراجعت خسائر الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بنسبة 10% في العام المالي 2016/2017 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت 2.7 مليار جنيه.

واستعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة وشركاتها التابعة ومؤشرات الأداء عن العام المالى 2016/2017، وكشفت عن تحقيق الشركة القابضة – بصورة مستقلة – إيرادات بلغت 128 مليون جنيه مقابل 39.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/2016، إضافة إلى تراجع الخسائر إلى 71.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض 49.7%.

وبالنسبة لنتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالى 2016/2017، فقد ارتفعت إيرادات النشاط الجارى إلى نحو 4 مليارات جنيه بمعدل زيادة 48% عن العام المالى 2015/2016، مع تراجع الخسائر بنسبة 10% لتبلغ 2.7 مليار جنيه، وارتفعت قيمة الصادرات إلى 633 مليون جنيه بنسبة نمو 71%.

وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم، شمل تقرير مجلس الإدارة التحديات التى تواجه الشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأبرزها تقادم الآلات والمعدات وانخفاض الإنتاجية وارتفاع الأجور وأسعار الطاقة والتكاليف الصناعية، إلى جانب الإجراءات التى تقوم بها الشركة القابضة حاليًا للتغلب على الخسائر ومن بينها التنسيق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بالقطن، والاستغلال الأمثل للأراضى والأصول غير المستغلة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير وإعادة الهيكلة من النواحى المالية والفنية والإدارية والتسويقية وفقًا للدراسة التى أجراها المكتب الاستشارى، والتى تتمثل أولى مراحلها فى تطوير محالج القطن حيث تم الاتفاق مع إحدى الشركات الهندية على تزويد المحالج بتكنولوجيا حديثة والبدء بمحلج فى محافظة الفيوم من المتوقع الانتهاء من تحديثه والتشغيل نهاية أغسطس المقبل، إضافة إلى العمل على تغيير عدد من قيادات الشركات التابعة، وشراء بعض الآلات وقطع الغيار، والمشاركة بمنتجات الشركات فى معارض محلية ودولية.

كما تضمن التقرير الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام وتوجيهاته لتسوية المديونية المستحقة على الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى، وذلك من خلال تسليم أراضٍ غير مستغلة بعد الاتفاق على قيمة مبلغ التسوية الجارى التفاوض بشأنه بين الطرفين.

وقدم رئيس الشركة القابضة عرضًا تفصيليًا حول خطة تطوير شركات حليج الأقطان التابعة للشركة القابضة، والتى تضمنت خفض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجا موزعة جغرافيًا حسب أماكن زراعة القطن والمناطق الملائمة بعيدًا عن الزحام، منها 8 محالج فى الوجه البحرى و3 فى الوجه القبلى، حيث سيتم تجهيز تلك المحالج بالحلاجات الأسطوانية لتحقيق أعلى معايير الجودة وتقليل استهلاك الطاقة مع زيادة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية نحو 971 مليون جنيه.

وتلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة عليها.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، على زيادة رأس مال الشركة القابضة بنحو 1.5 مليار جنيه (قيمة مبالغ مستحقة لوزارة المالية لدى الشركة)، وبذلك يصبح رأس المال حوالى 7.4 مليار جنيه.