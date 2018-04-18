أعرب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن استيائه بسبب حوادث سقوط العقارات في مصر، مشيرًا إلى أنها ناتجة عن حجم المخالفات الكبير في البناء.

وقال «محمود»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الأربعاء، إن هناك مليون و800 ألف مبنى بدون ترخيص، وهو ما يعادل نحو 18 مليون وحدة، متابعًا: هناك مباني حاصلة على تراخيص لكنها مخالفة في الارتفاع، حيث يبلغ عدد الأدوار المخالفة في مصر نصف مليون دور.

وأوضح أن إجمالي كل هذه المخالفات، وفقًا لإحصائيات صادرة من وزارة التنمية المحلية، يصل إلى 20 مليون وحدة، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات داخل الأحوزة العمرانية فقط، ولا تشمل التعديات على الأراضي الزراعية.

وحمّل المواطنين 70% من مسؤولية الأبنية المخالفة، والدولة 30%، قائلًا: «المواطنون يرفضون الخروج من الأبنية المخالفة عند إزالتها، والدولة لا تمتلك الإمكانيات التي تمكنها من إخلاء الأبنية بالقوة الجبرية».