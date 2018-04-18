قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية، الذي وافق عليه البرلمان، أمس الثلاثاء، تأخر صدوره، معربًا عن أمنيته في توجيه جزء من الأموال المتحفظ عليها في هذا السياق إلى صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين؛ لتضررهم المباشر من الكيانات والأشخاص والإرهابية، حسب تعبيره.

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الأربعاء، أن الأموال تعتبر أحد الأسلحة الخطيرة التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية، مشيرًا إلى استغلالها في شراء بعض النفوس الضعيفة في الداخل لتسهيل عمليات إرهابية تستهدف مواطنين أبرياء وتؤدي إلى حالة من الإضرار الشديد في الأوضاع الداخلية.

وأوضح أن الهدف من صدور القانون هو تجفيف منابع الإرهاب والقدرة على المواجهة من الناحية المالية، لافتًا إلى تشكيل لجنة مكونة من 7 أعضاء وقضاة محكمة الاستئناف لهذا الشأن، على أن يصدر قرارًا بانتدابهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد موافقة المجالس الأعلى للقضاء.

وذكر أن وضع بعض الأسماء سواء كانت كيانات إرهابية أو أشخاصًا، ينظمه قانون الكيانات الإرهابية، لكن التحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص والكيانات هو الجزء الذي كان ناقصًا، حسب تعبيره.

ولفت إلى صدور قانون الأشخاص والكيانات التي تنتمي لتظيمات إرهابية قبل قانون التحفظ على أموالهم، مؤكدًا أن الأخير المتعلق بالجانب المالي يأتي مكملًا للأول، بحيث يتم التحفظ على الأموال بما لا يسمح باستمرار الأنشطة الإرهابية المختلفة.

يُذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيًا، بالثلين وقوفا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف بأموال الجماعات الإرهابية.