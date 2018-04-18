شارك نحو 100 تلميذ، وعدد من السائحين والزوار المصريين والأطفال الأيتام، اليوم، منطقة آثار أسوان والنوبة في احتفالاتها بيوم التراث العالمي بمعبد فيلة بمدينة أسوان.

وحضر الاحتفالية الأثري الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، والدكتور أحمد صالح مدير عام آثار أسوان.

وتضمنت الاحتفالية، يوم تثقيفي وترفيهي للأطفال وتلاميذ المدارس المشاركين داخل معبد فيلة، يحوي شرحا تفصيليا عن المعبد وأهمية الآثار لدى الشعب المصري وشعوب العالم، وتزويدهم بالمعلومات الأثرية والتاريخية عن الحضارة المصرية القديمة، بأسلوب مختلف عن المناهج الدراسية يسهل لهؤلاء التلاميذ والطلاب استيعاب المعلومة، كما تم تقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية النوبية.

وقال الأثري الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، إن احتفالية يوم التراث العالمي تقام تنفيذا لتوجيهات وزارة الآثار لكافة المناطق الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية، للاحتفال بهذه المناسبة.

وأضاف «سعيد»، أنه تم تقسيم الطلاب المشاركين إلى مجموعات، قدم خلالها الآثرين بمعبد فيلة شرحا وافيا لهم عن حضارة القدماء المصريين، بجانب توزيع بعض الهدايا العينية بالتنسيق مع عدد من رجال الأعمال بأسوان.

واختتمت فعاليات الاحتفالية بتقديم عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بمشاركة السائحين الأجانب والزائرين المصريين لمعبد فيلة.