الجعفري: خبراء الكيماوي يبدأون اليوم التحقيق في هجوم دوما المزعوم

كشف بشار الجعفري، سفير سوريا لدى الأمم المتحدة، أن فريقًا أمنيًا من منظمة حظر الأسلحة الكيماوية زار مدينة دوما السورية، أمس الثلاثاء، قبل زيارة مزمعة لخبراء الأسلحة الكيماوية الدوليين اليوم الأربعاء للتحقيق في هجوم كيماوي مزعوم.



ونقلت قناة «سكاي نيوز عربية»، الليلة، عن الجعفري، قوله، أمام مجلس الأمن الدولي، إن الفريق الأمني دخل دوما أمس لتقييم الوضع الأمني على الأرض وإذا ما قرر أن الوضع جيد في دوما فسوف تبدأ مهمة تقصي الحقائق عملها في المدينة الأربعاء.



وأضاف أن الحكومة السورية فعلت كل ما بوسعها لتسهيل عمل هذه المهمة، مؤكدًا أن دمشق جاهزة لتقديم المزيد حال طلب ذلك.



يأتي ذلك في الوقت الذي شككت الخارجية الأمريكية في أن مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لم يدخلوا موقع الهجوم الكيماوي المفترض في دوما.



وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أكد أن الهجوم الذي تعرضت له سوريا جعل من المفاوضات السياسية بين الأطراف السورية غير قابلة للحدوث على أرض الواقع.



وعقدت جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في سوريا الليلة ولبحث الوضع الإنساني في الرقة السورية، دعا فيها بعض أعضاء المجلس الحكومة السورية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.