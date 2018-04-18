شرطة ألمانيا تعتزم إخلاء محيط محطة قطارات برلين لتفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية

أعلنت الشرطة الألمانية عزمها إخلاء المنطقة المحيطة بمحطة القطارات الرئيسية في العاصمة برلين، وذلك يوم الجمعة المقبل لتفكيك قنبلة تزن 500 كيلو جرام من مخلفات الحرب العالمية الثانية، تم العثور عليها أثناء أعمال بناء.

ونقلت شبكة (ايه بي سي) الأمريكية عن الشرطة قولها، في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء: "إنه تقرر إخلاء كافة المباني الموجودة في محيط 800 متر حول الموقع كإجراء احترازي"، فيما لم يتبين بعد مدى تأثير هذه العملية على حركة القطارات.

يذكر أنه رغم مرور أكثر من 70 عاما على الحرب العالمية الثانية، إلا أن القنابل التي تعود لزمن الحرب تستمر في الظهور بأنحاء ألمانيا أثناء أعمال البناء، فيما كانت السلطات قد أجلت في أغسطس الماضي 60 ألف شخص مؤقتا في مدينة فرانكفورت للتعامل مع إحدى تلك القنابل.