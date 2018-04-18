«جنايات الزقازيق»: السجن 10سنوات لـ36 متهما بالتحريض على العنف في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار علاء شجاع، رئيس المحكمة، حكما بالسجن المشدد 10سنوات في حق 36 متهما بالتحريض على العنف، والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين في مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

وكان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد القبض على 36 متهما بالتحريض على العنف والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، بمركز أبو حماد في القضية التي حملت رقم 2552 جنايات 2016.

وتم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها اليوم الأربعاء، وكانت الجلسة بعضوية المستشارين محمد مصطفى عبيد، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية أيمن حسونة.