إحالة 50 عاملًا للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالأقصر

قرر محافظ الأقصر محمد بدر، إحالة 50 عاملاً وموظفًا؛ لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني خلال حملة مكبرة قامت بها إدارة التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة الأقصر؛ للمرور على عدد من الوحدات التابعة للمحافظة في أوقات مختلفة من اليوم.

وشملت الحملة التفتيشية المرور على الإدارات الكائنة بجزيرة العوامية بالأقصر، ومدارس صلاح الدين الاعدادية بنات بإسنا، والشهيد سيد زكريا بالقرنة، وسيدي أحمد بن إدريس الابتدائية بقرية الدير بإسنا، وأبو بكر الصديق الابتدائية بإسنا، وعزة الخزان الابتدائية الجديدة بإسنا، ومركزي شباب ترعة ناصر بإسنا، والعضايمة بإسنا، ومستشفى حميات أرمنت، وكشفت الحملة عن عدم تواجد 50 عاملاً وموظفًا ما بين تغيب عن العمل دون سند قانوني، وترك العمل خلال ساعات العمل الرسمية دون سند قانوني.

كما أشاد مسئولو التفتيش المالي والإداري، بتواجد العاملين بمدرسة النجوع بحري بإسنا، ومدرسة إسنا الابتدائية الحديثة أثناء المرور عليهما.

ومن جانبه، أوضح حجازي النحاس مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، أن تلك الحملات تأتي في إطار تعليمات محافظ الأقصر، بمتابعة حسن سير العمل وانتظامه والتزام العاملين بمواقع عملهم لخدمة المواطنين.