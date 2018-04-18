قال الفنان محمد صبحي، إن سبب تواجده في منزل الرئيس السوري بشار الأسد، في معرض دمشق العام الماضي، هو زيارة صديقته وزيرة الثقافة السورية السابقة الدكتورة نجاح العطار.

وأضاف «صبحي»، في لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أنه لا يتحدث عن معارضة النظام السوري، ويهتم فقط بالشعب السوري الذي يُقتل ويُهجر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية بالقضية السورية ودعم الشعب السوري الشقيق.

وتابع: «الشعب السوري عنده عزة وكرامة، وأعظم جالية سورية موجودة في مصر، خرجوا من بلادهم بعد التدمير وعملوا استثمارات وصناعة في مصر».

وانتقل للحديث عن الشأن الداخلي المصري، مشيرًا إلى رفضه تولي حقيبة وزارة الثقافة 4 مرات؛ نظرًا لرغبته في تقديم البنّاء للنظام.

وتابع أن الفترة المقبلة تحتاج للاهتمام بالثقافة والنشء للتصدي للإرهاب والخروج من الأزمة، موضحًا أن الخطر الداخلي أكبر من الخارجي، ويجب أن تكون مصر قوية في نظر أعدائها؛ للدفاع عن السلام.