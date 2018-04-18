مكتب رئيس الأركان الليبي: العمليات العسكرية مستمرة ضد الإرهاب

قال مسؤول مكتب إعلام رئيس أركان الجيش الليبي، مالك الشريف، إن الفريق عبد الرازق الناظوري، بصحة جيدة عقب نجاته من محاولة اغتيال فاشلة شرقي بنغازي، مشيرًا إلى إصدار رئيس الأركان، توجيهاته باستمرار العمليات العسكرية ضد الإرهاب.

وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الآن»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن «الناظوري»، سجل كلمة تليفزيونية عقب نجاه من محاولة الاغتيال، لافتًا إلى وفاة مواطن جراء تفجير السيارة المفخخة، وإصابة آخرين بإصابات طفيفة.

وأوضح أنه كان متوقعًا أن تقوم التنظيمات الإرهابية بمحاولات لتشتيت انتباه القوات المسلحة الليبية عن عمليتها العسكرية الجارية لتحرير مدينة درنة من الإرهاب، منوهًا بأن غرفة العمليات مستمرة في عملها على تحرير المدينة.

وأشار إلى محاولة بعض الأطراف لإظهار الجيش الليبي في صورة غير المسيطر على الوضع بشكل كبير، إلا القوات لمسلحة تعمل بكامل إمكانياتها لتفادي مثل هذه الأحداث، مضيفًا أن الجيش يعاني من أمور أخرى مثل حظر الأسلحة والأجهزة المعلوماتية التي تكشف عن الأهداف والسيارات المفخخة قبل انفجارها.