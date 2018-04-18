ضبط عاطل لسرقته 23 ألف جنيه من شقة مهندس بـ15 مايو

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل ألوميتال لسرقته 23 ألف جنيه من شقة مهندس بمنطقة 15 مايو، وأمر اللواء خالد عبدالعال مدير أمن القاهرة، بإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من «أحمد عبدالحميد» 30 عامًا، مهندس، باكتشافه كسر كالون باب الشقة وسرقة 23 ألف جنيه، من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وكشفت معاينة رجال المباحث عن وجود آثار عنف على باب الشقة وبعثرة بمحتويات غرفة النوم، وتبين من التحريات أن وراء ارتكابها «محمد.ع» 32 عامًا، عامل ألوميتال، طرف المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن تردده؛ أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أمام اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنه نظرًا لعمله طرف المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة بالشقة فخطط لسرقته.