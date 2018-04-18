وزير الكهرباء يستعرض ما تم تنفيذه من خطط بشركة الإسكندرية

ضبط 1541 واقعة سرقة تيار بقيمة تبلغ 23.5 مليون جنيه

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تابع مستوى الأداء وما تم إنجازه من تطوير بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، من خلال تقرير استعرضه المهندس حمدي عكاشة، رئيس الشركة، يتضمن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية، وكذلك تحويل الخطوط الهوائية الجهد المتوسط إلى كابلات أرضية للأماكن الأكثر خطورة بالتنسيق مع المحافظات.

وحول الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية، أوضح رئيس الشركة، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد للشبكة، بالإضافة لعدد من التوسعات، وذلك من خلال تنفيذ 45 محولا، 76.5 كم شبكة هوائية رباعية مطورة، 113 أعمدة خطوط هوائية جهد متوسط، 37.8 كم كابلات جهد منخفض، 47 كم كابلات جهد متوسط، 2.9 كم/مسار خطوط هوائية جهد متوسط.

وأضاف «عكاشة»، أنه بخصوص الموقف التنفيذي لعمليات تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط إلى كابلات أرضية، تم الانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية جهد متوسط إلى كابلات أرضية بنسبة 100% بـ10 خطوط بأطوال تصل إلى حوالى 7.4 كم، وبلغت تكلفة تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية 5.206 مليون جنيه.

كما استعرض الوزير أيضا نتائج أعمال الضبطية القضائية حتى 28-2-2018، وذلك للقضاء على سرقات التيار، حيث بلغت حوالي 1541 حالة، وبلغت كمية التيار المسروق حوالي 6.328 مليون ك.و.س، بقيمة تصل إلى حوالى 23.946 مليون جنيه.

وأكد «شاكر»، ضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة وجودة التنفيذ، وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها، مطالبا بضرورة مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المعدة لتلك الخطة.

كما تم أيضا مناقشة جهود الشركة لزيادة معدلات التحصيل، وتطوير وتحسين معدلات الأداء.