«قبلة عاطفية» لـ«بيلموندو وآنا كارينا» ملصق «كان 2018»

اختارت إدارة مهرجان كان السينمائى مشهدا من فيلم «Pierrot le Fou» الصادر عام 1965 للمخرج جان لوك غودار ليكون تميمة الملصق الرسمى للدورة الـ71، وهو عبارة عن رجل وامرأة (بيلموندو وآنا كارينا) يتشاركان فى قبلة عاطفية، ومأخوذ من، ومستوحى من أعمال المصور جورج بيير (1927ــ2003)، الذى خلد بصماته فى أكثر من مائة فيلم فى مهنة امتدت 30 عاما، بدأت فى عام 1960 مع جاك ريفت وآلان رينايس ولويس مالل، ثم عمل بالشراكة مع روبرت إنريكو، إيف روبرت، كلود سوتيت، برتراند تافيرنييه، أندريه زولوسكى، أندريه وجدا، وبالطبع جان لوك غودار.

أسس جورج بيير جمعية التصوير الفوتوغرافى للأفلام، المكلف بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمصورين السينمائيين، والملصق نفسه من عمل مصممة الرسوم الجرافيكية فلور ماكين، ومستوحى من ثقافة البوب، حيث تمزج هذه المصورة البالغة من العمر 27 عامًا بين الرسم والفن الرقمى فى عالم نابض بالحياة وملون، وهى تعمل فى مجال الأفلام العاطفية، مع شركات يونيفرسال بيكتشر، وقنوات برامونت، ومجموعة أوروبا، ووايلد سايد، والإيه آر تى، لإعادة النظر أو إنشاء بدائل للملصقات السينمائية.