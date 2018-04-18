منظمة حظر الأسلحة الكيماوية: استخدام غاز أعصاب واحد في الهجوم على سكريبال

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أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، اليوم الأربعاء، أنه تم استخدام غاز أعصاب واحد فقط في الهجوم على الجاسوس الروسي السابق سيرجى سكريبال، ما يتناقض مع مزاعم روسية بأنه تم العثور على آثار غاز أعصاب ثان.

وأكد مدير المنظمة أحمد أوزومجو، على أن سكريبال، وابنته يوليا جرى تسميمهما بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وقال أوزومجو "لم يتعرف المختبر على أي مواد كيميائية أخرى".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف زعم في وقت سابق أن الاختبارات المعملية التي أجريت في سويسرا وجدت آثار غاز أعصاب غربي يعرف باسم "بي زد".

كانت بريطانيا قد اتهمت روسيا بانها وراء الهجوم الذي نفته الأخيرة، وتبادلت الدولتان طرد دبلوماسيين .