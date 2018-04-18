الملك سلمان ورئيس المجلس البابوي يؤكدان أهمية الأديان في نبذ الإرهاب

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء خلال اجتماع في الرياض مع رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران "أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ الإرهاب".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك سلمان بن عبدالعزيز أكد خلال اللقاء مع الكاردينال جان لويس توران "على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم".

كان رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في دولة الفاتيكان الكاردينال جان لويس توران والوفد المرافق له قد وصلا إلى الرياض يوم الجمعة الماضي.

كما استقبل وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، الكاردينال جان لويس توران، وفقا لـ واس.

"وجرى خلال الاستقبال، التأكيد على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات لتعزيز التسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والسلام لشعوب المنطقة والعالم، ودور المملكة الرائد في هذا المجال"، حسب واس.