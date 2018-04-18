ترامب يطالب الكوريتين ببدء محادثات لإنهاء الحرب

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من كوريا الجنوبية والشمالية ببدء محادثات لإنهاء الحرب.



وعلى هامش لقائه مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مقره الخاص في ولاية فلوريدا، قال ترامب، الثلاثاء، إنه سيبارك هذه المحادثات، وأضاف:" لديكم مباركتي لمناقشة إنهاء الحرب، وهذا ما يحدث الآن بالضبط".



يشار إلى أنه لم يتم توقيع اتفاقية سلام بين الكوريتين بعد الحرب التي دارت بينهما في الفترة بين 1950 حتى 1953، ولذلك فإنهما لا تزالان رسميا في حالة حرب.



وأشار ترامب إلى أن لقاءه مع كيم يونج أون زعيم كوريا الشمالية سيكون في وقت مبكر من يونيو المقبل.



وحتى الآن كان من المتوقع أن يتم هذا اللقاء في وقت متأخر من مايو المقبل، ولا يزال من غير المحدد أن اللقاء سينعقد.



وأضاف ترامب أنه يتم في الوقت الراهن دراسة خمسة أماكن لعقد هذا اللقاء.



وتابع ترامب مخاطبا ضيفه الياباني أن اليابان والولايات المتحدة تقفان مع بعضهما البعض في قضية كوريا الشمالية، وكانت اليابان وجهت مؤخرا انتقادات لأنها كحليف للولايات المتحدة وجار لكوريا الشمالية، فوجئت بالمحادثة المحتملة مع كيم.