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«أبو العزم» يشارك في مؤتمر دولي عن الانتخابات بالنرويج

المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة
كتب- محمد نابليون:
نشر فى : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 2:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 2:50 م

يشارك المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، في المؤتمر الدولي الخامس عشر الذي تنظمه الهيئة الإدارية للانتخابات الأوروبية ولجنة البندقية، بالعاصمة النرويجية أوسلو، وذلك على رأس وفد قضائي مصغر من مجلس الدولة يضم كلاً من المستشار محمد رسلان، الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمستشار عمرو البارودي، عضو الجهاز التنفيذي للهيئة الوظنية للانتخابات، والمستشار أحمد أباظة.
يشار إلى أن السفيرة ماهي عبد اللطيف، سفيرة مصر بالنرويج استقبلت «أبو العزم» والوفد القضائي المرافق له في حضور سفراء دول المملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب والسودان و الأردن، وذلك للترحيب به.


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