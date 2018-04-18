«ترامب»: نُعد الآن لمحتوى مباحثاتنا المتوقعة مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يتم العمل الآن على ما ستحتويه مباحثاته المتوقعة مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، وذلك حسبما أفادت فضائية «أون لايف» في خبر عاجل، اليوم الأربعاء.

يُذكر أن «ترامب» أكد إجراء محادثات رفيعة المستوى مع قيادة كوريا الشمالية، قبيل قمته المرتقبة مع زعيمها.

وتابع الرئيس الأمريكي، أمس الثلاثاء، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني: «لقد أجرينا محادثات مباشرة على مستويات رفيعة للغاية، مع كوريا الشمالية، وأعتقد حقًا أن النية الحسنة متوفرة بشدة، وهناك كثير من الأمور الطيبة تحدث».

وأعلن في وقت سابق أنه يبارك كلا من كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية لبدء محادثاتهما لإنهاء نزاعهما وأعمالهما العدائية.

ومن المقرر أن يجتمع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي، الأسبوع المقبل في القمة الثالثة بين الكوريتين منذ انقسام الشمال عن الجنوب عام 1945.