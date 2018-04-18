خالد جلال: كنا الأحق بالفوز على المقاولون

يرى خالد جلال المدير الفني للزمالك أن فريقه كان يستحق الفوز على المقاولون العرب، وذلك في مباراة الفريقين بالأسبوع الـ 32 من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال جلال إن فريقه أهدر العديد من الفرص على المرمى، من بينها بعض الفرص السهلة عبر الكونغولي كابونجو كاسونجو الذي اعترف مدربه بأنه لم يكن موفقا.

وأضاف جلال أن الزمالك كان يعاني فقط من مشكلة ضياع الفرص رغم أنه الأكثر خطورة وسيطرة.

وأشار إلى أن بعض أخطاء التحكيم تؤثر في سير المباراة، موضحا أن لاعبه محمد عنتر كان يستحق ضربة جزاء أمام المقاولون.