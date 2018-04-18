300 حكم إعدام بتهمة الانتماء لـ«داعش» فى العراق

ذكر مصدر قضائى عراقى، أمس، أن المحاكم العراقية أصدرت فى الأشهر الأخيرة أحكاما بالإعدام على أكثر من 300 شخص بينهم نحو 100 أجنبى، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابى.

وأوضح المصدر أن محاكمة هؤلاء المدانين جرت فى محكمتين مختصتين بقضايا الإرهاب، واحدة فى قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل (شمال غرب)، والثانية فى بغداد فى محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص.

وتابع أنه «منذ يناير، صدرت أحكام فى بغداد على 97 امرأة بالإعدام و185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عاما واحدا، فى قضايا الانتماء لتنظيم داعش».

ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد، أمس الأول.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضى عبدالستار البيرقدار «صدور أحكام بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالإعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية فى محافظة نينوى منذ تحرير الموصل» فى يوليو الماضى.

وأوضح أن «الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر فى تنظيم داعش الإرهابى ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين».

كما أشار البيرقدار إلى أن المحكمة أصدرت أحكاما مختلفة أخرى بينها 341 حكما بالحبس المؤقت والإفراج بحق 112 آخرين لم تثبت إدانتهم.

ويسمح قانون مكافحة الإرهاب بتوجيه الاتهام لأشخاص غير متورطين بأعمال عنف لكن يشتبه فى تقديمهم مساعدة للإرهابيين وينص على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية حتى لغير المشاركين فى أعمال قتالية.