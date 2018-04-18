قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد الأراضي، إنه تم تحصيل 4 مليارات جنيه من أموال أراضي الدولة المستردة حتى الآن، مؤكدًا: «هذا الرقم لا يمثل واحد من ألف من مستحقات الدولة التي لم يتم استردادها بعد».

وأوضح «أيوب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مع الإعلامي تامر أمين، مساء الأربعاء، أن هذه الأموال أغلبها جاء من تحصيل رسوم المعاينة والفحص والتقييم، التي دفعها المواطنين، من أجل معاينة الأراضي وتقنينها.

وأشار إلى أن هناك 61 ألف طلب تقنين مسجل على منظومة اللجنة التي أنشأتها إدارة النظم بالقوات المسلحة، من بينها 49 ألفًا أتموا رسوم التقنين والمعاينة، ومفترض التعامل معهم الفترة المقبلة، على أن يتم تسليمهم عقودًا بحيث تحصل الدولة على 25% من قيمة هذه الأراضي.

وتابع: «طرق "مصر-الإسماعيلية"، "مصر-أسيوط"، "مصر-إسكندرية"، "مصر-السويس"، بها أراض تم تغير نشاطها، لكن لجنة استرداد الأراضي، أنهت الهيكلة الأساسية الخاصة بها، وحصّلت الرسوم من أصحاب هذه الأراضي، وتم تسليم الدفعة الأولى مما هو متفق عليه في العقود».