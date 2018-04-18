البرلمان التركي يصوت لصالح تمديد حالة الطوارئ

صوت البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، لصالح تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وهو ما يعني أن البلاد ستحكمها قوانين الطوارئ لمدة عامين كاملين.

ويشار إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي ينتمي إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يهيمن على البرلمان.

وبموجب قوانين الطوارئ، تم إلقاء القبض على أكثر من 50 ألف شخص وفقد نحو 150 ألف شخص وظائفهم. يمنح حكم الطوارئ الحكومة سلطات واسعة للحكم بمرسوم. ودعت المعارضة مرارا وتكرارا إلى إنهاء حالة الطوارئ.

كان قد تم تطبيق حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.