8 أفلام فى مسابقة الأفلام القصيرة بـ«كان السينمائي»

تم الكشف عن الأعمال المشاركة فى مسابقة الأفلام القصيرة ومسابقة السينى فاونديشن لعام 2018.

وقد تلقت لجنة الاختيار 3943 فيلمًا قصيرًا، حيث تم اختيار ثمانية أفلام فى مسابقة الأفلام القصيرة لهذا العام، من بينها فيلم رسوم متحركة، وهى الفيلم الفرنسى «جابريل»، والفيلم الفلبينى «حكم» والأمريكى «كارولين»، والايرانى «اومبرا»، واليابانى «ثنويه»، والصينى «على الحدود»، والاسترالى «كل هذه المفاهيم»، ومن بولندا فيلم الرسوم المتحركة الثالث.

كما تم اختيار 17 فيلما لمسابقة السينى فاونديشن (14 فيلمًا روائيا و3 أفلام رسوم متحركة)، من بين 2426 فيلما تم تقديمها من قبل مدارس السينما فى جميع أنحاء العالم. وسيتم تمثيل أربعة عشر بلدا فى أربع قارات. اثنا عشر من المخرجين العشرين الذين تم اختيارهم لهذا البرنامج هم من النساء.

وستقوم لجنة التحكيم بتسليم جوائز السينى فاونديشن الثلاث فى حفل يسبق عرض الأفلام الفائزة يوم الخميس 17 مايو فى مسرح بينويل.