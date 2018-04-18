مقتل 5 أشخاص من بينهم قائد بالشرطة في انفجار جنوب أفغانستان

ذكر مسؤول محلي أن انفجارا وقع بإقليم قندهار جنوب أفغانستان، صباح اليوم الأربعاء، أسفر عن مقتل أربعة من رجال شرطة الرد السريع ومدني.

وقال عضو المجلس الإقليمي، حاجي محمد نادر، إن قياديا من قوة شرطة الرد السريع في قندهار، هو الجنرال جنان ماما، كان من بين هؤلاء القتلى في الانفجار، الذي وقع في مدينة قندهار، مضيفا أن خمسة آخرين أصيبوا في الانفجار.

وتابع أنه لم يعرف بعد طبيعة العبوة الناسفة التي استُخدمت.

غير أن مطيع الله هلال، وهو أحد المتحدثين باسم الشرطة المحلية، قال إن القائد قتل وأصيب ثلاثة رجال شرطة، بينما لم يصب أي مدني، موضحا أن قنبلة مغناطيسية، كانت مثبتة بمركبة القائد انفجرت، ما أسفر عن مقتله هو وإصابة رجال الشرطة الآخرين.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

وكثيرا ما تستخدم القنابل المغناطيسية في أفغانستان لاستهداف العاملين في الحكومة، الذين يسافرون على متن مركبات غير مصفحة.