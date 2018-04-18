نجح فريق نجوم المستقل فى الصعود إلي دوري الدرجة الأولي، وذلك عقب فوزه علي منتخب السويس بهدف نظيف، ليصعد بذلك بعد منافسة شرسة مع غريمه الترسانة ، الذي كانت تجمعه مباراة مع جمهورية شبين وخسر بهدف نظيف.

وجاء هدف صعود نجوم المستقبل فى الدقيقة الـ7 من عمر اللقاء عن طريق لاعبه مهاب ياسر بعد سقوط الكرة من حارس السويس ليسجل لاعب المستقبل الهدف الأول لفريقه.

وقضي فريق جمهورية شبين علي طموحات لاعبي الترسانة، وذلك بعدما سجل محمود حميد مهاجم الأول هدف اللقاء الوحيد فى الدقيقة االـ 70 من عمر المباراة.

وصعد بهذه النتيجة نجوم المستقبل لدوري الأضواء للمره الأولي فى تاريخه، بينما استمر غياب الترسانة عن الدوري المصري منذ عام 2008-2009.