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انتحار تلميذ ابتدائي شنقا في المنيا

كتب - ماهر عبد الصبور:
نشر فى : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 3:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 أبريل 2018 - 3:35 ص
أنهى تلميذ بالصف السادس الابتدائي بقريه طوخ، بدير مواس جنوب محافظة المنيا، حياته منتحرا بشنق نفسه. 

كان اللواء ممدوح عبد المنصف، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء منتصر عويضة، مدير مباحث المديرية بالعثور على طفل يدعى مصطفى (12 سنة) تلميذ بالصف السادس الابتدائي جثه هامدة داخل غرفته.

وانتقل المقدم عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي جنوب المنيا، والرائد محمد الدروي، رئيس مباحث مركز ديرمواس، والنقيب علاء البرادعي معاون المباحث، لفحص البلاغ، حيث تبين أن التلميذ أنهى حياته منتحرا مستخدما شريط من القماش.

وبسؤال والدته أكدت أن نجلها يمارس الألعاب العنيفه كالملاكمة على سبيل اللعب وأنها فوجئت به جثة هامدة، ولم تتهم أحدا بارتكاب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

ومن جانبه، نفى مسؤول أمني ما تردد من شائعات عن انتحار الطفل بسبب لعبة «الحوت الأزرق».

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