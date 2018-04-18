نجوم السيتي يتحدثون عن التتويج بالدوري الإنجليزي

بعدما توج مانشستر سيتي، بصفة رسمية بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، وعقب فوزه باللقب تحدث نجوم السيتي عن البطولة والموسم الكروي وأداء الفريق خلال العام.

كيفن دي بروين..

عن رحلة تحقيق اللقب...

"لا أعتقد أننا توقعنا إحراز اللقب بهذه الطريقة، ولكن ذلك غير هام بالنسبة لنا. وبالنسبة للعديد من اللاعبين هنا، فإن هذا هو اللقب الأول الذي يحرزونه في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وهذا أمر أهم بكثير من كيفية إحراز اللقب. الموسم الكروي بالتأكيد لا يقتصر على هذا الأسبوع فقط، وقد كان أداؤنا على مدار العام مميزًا، لذلك فقد انتهى الأمر من دون أن نلعب، لذلك فنحن لا نمانع. كانت أمامنا فرصة إنهاء الموسم بحضور المشجعين للاحتفال معًا ببطولة الدوري، وكان ذلك ليكون أمرًا خاصًا".

وعن القاعدة الشابة في النادي والحاجة لتحقيق نجاح مستدام.

"بالطبع، لقد خطط النادي لهذا الأمر (من خلال استقطاب اللاعبين الشباب) كما أننا نريد أن يتم هذا ]النجاح المستدام[ الآن. لم يكن من قبيل المصادفة أن تأتي هذه النوعية من اللاعبين على مدار عام واثنين، وأن يكونوا جميعًا في أعمار متقاربة، وسنعمل على تطوير أدائهم معًا ضمن مجموعة. مشاعرنا ضمن الفريق رائعة. لقد استمتعنا كثيرًا بهذا الموسم، ولكن ما يزال هناك الكثير من العمل أمامنا إذا أردنا أن نحقق المزيد في المستقبل. هذا هو الأمر الأكثر صعوبة في كرة القدم. ليس أن تحقق الفوز، وإنما أن تتمكن من مواصلة الفوز. ومع وجود هذه المجموعة الشابة، فإننا نأمل أن نتمكن من تحقيق ذلك".

عن بيب جوارديولا...

"يعلم الجميع أنه واحد من أفضل المدربين في العالم. وبالطبع فإن الوصول إلى هذه الإنجازات التي حققها في اللعبة هو أمر خاص للغاية، وأن تكون ضمن مجموعة اللاعبين الذين يقودهم، فهذا أمر يدفعنا بالتأكيد إلى مزيد من التطور. جاء إلى هنا قبل عامين وعمل على تغيير أسلوب لعبنا. وبلا شك يتطلب الأمر فترة من الزمن للاعتياد على هذا الأسلوب، ولكننا تطورنا معًا، وكان هذا الموسم مكافأتنا للعمل الذي قمنا به. ما نريده الآن هو مواصلة اللعب بالأسلوب الذي قمنا به طوال الموسم، وأن نكتسب المزيد من القوة. إن له دور كبير في ذلك، وكل ما نأمله هو أن يكون هذا الإنجاز الأول بين المزيد من الألقاب التي سيحققها هنا مع فريق السيتي".

عن دوره بين اللاعبين الكبار في الفريق (واحد من قادة الفريق)...

"إن هذا بالتأكيد أمر جديد بالنسبة لي. اعتدت في السابق على كوني لاعب صغير السن ضمن الفريق، ولكن النادي بدأ بجلب لاعبين جدد، لأدرك فيما بعد أنني أصبحت من اللاعبين القدماء. من الرائع أن تكن أحد أفراد هذه المجموعة، وأن تضع على عاتقك مسؤوليات أكبر، ولكن في الوقت ذاته، فإن الفريق بأكمله ساهم بتحقيق ذلك. لا يتعلق الأمر بلاعب واحد أو بمجموعة واحدة من اللاعبين. ولكنه مرتبط بوجود خليط من اللاعبين الشباب واللاعبين الأقدم الذين أمضوا فترة أطول ضمن الفريق، وفهم طبيعة المنافسة بشكل أفضل، والتعاون معًا من أجل إحراز الألقاب".

عن الطموحات الأوروبية...

"طبعًا هذه هي الخطوة التالية بالنسبة لنا. أعتقد أننا لعبنا بعض المباريات بشكل رائع في بطولة دوري أبطال أوروبا، ولم نكن بعيدين عن مواصلة المسيرة. ربما لم نتمكن من التقدم إلى ما كنا نطمح إليه، ولكن كان هناك مباريات خلال البطولة كان أداؤنا فيها مميزًا وأظهرنا أننا قادرين على تحقيق شيء خاص في المستقبل. من الرائع أن تلعب مع المستوى الأعلى، والنجاح ليس أمرًا سهلًا عندما تلعب في مواجهة الفرق التي سبق لها المشاركة في المنافسات لسنين طويلة، ولكننا رغم ذلك حققنا تقدمًا بالمقارنة بالموسم الماضي، ونتطلع إلى المزيد العام القادم. هذا ما نريد القيام به. أن نقدم أفضل ما لدينا في جميع المنافسات التي نشارك فيها، ومن ضمنها بالطبع بطولة دوري أبطال أوروبا".

عن التطلعات للموسم القادم

"سنرى ما يحدث خلال الصيف. بالطبع من الضروري بالنسبة للنادي أن يأتي بلاعبين جدد من أجل اكتساب المزيد من القوة. هذا أمر حقيقي بالنسبة لجميع الفرق. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين في الوقت الحالي، ومن خلال بعض الإضافات، نأمل أن نصل إلى مستوى أعلى. ستكون المنافسات أشد خلال الموسم القادم، وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد لذلك. لا يقتصر ذلك على بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز، وإنما بطولة دوري أبطال أوروبا ومنافسات الكأس أيضًا. وإذا ما كنا نريد أن نواصل الإنجازات، فأعتقد أن التنافس على المراكز ضمن الفريق هو أمر جيد، ويجعلنا نعمل على تطوير قدراتنا كلاعبين ضمن الفريق".

إيلكاي جوندوجان

عن لحظة سماع الخبر..

"لم أكن أتابع مباراة مانشستر يونايتد. كان المدرب قد منحنا بضعة أيام من الراحة، لذلك سافرت إلى ألمانيا لمتابعة مباراة شالكه ودورتموند. كنت في الاستاد مع ابن عمي وعمي نتناول وجبة العشاء بعد المباراة عندما انتشر الخبر. طبعًا تعتبر مباراة شالكه ودورتموند هامة للغاية في ألمانيا، وهي أهم مباراة ديربي ضمن بطولة الدوري الألماني، لذلك من الرائع أن تشاهدها. وقد بدأت بالتخطيط لهذه الفكرة عندما عرفت أن الأمر لا يتعارض مع مبارياتنا، ولكن في الحقيقة لم أتوقع أن أسمع خبر خسارة مانشستر يونايتد".

عن الاحتفال في تلك الأمسية...

"أمضيت أوقاتًا ممتعة مع العائلة والأصدقاء في ألمانيا. كانت لحظة رائعة بالنسبة لي. إنه أول لقب لي في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز. وبالتأكيد أنا سعيد للغاية. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتحقيق اللقب وهذا الأمر يعني الكثير لنا جميعًا بعد الأداء المميز الذي قدمناه. لم تكن هناك احتفالات صاخبة بالنسبة لي رغم ذلك! الجميع كان يقدم التهاني للبقية في الفريق ضمن المجموعة على واتس آب. لم يتوقع أحد على الإطلاق أن يحدث ذلك في تلك الأمسية، ولكن من الرائع أنه قد تم، وأنا أعلم أن الفريق بأكمله كان يحتفل بهذا الإنجاز".

عن وجود الشباب في الفريق...

"رغم أن بعض اللاعبين قد سبق لهم إحراز اللقب من قبل، فإنها المرة الأولى لنا كمجموعة تحت إدارة المدير الفني الجديد. دائمًا ما يكون هذا الإنجاز صعبًا، ولكننا عملنا بجد طوال الموسم، ونحن سعداء بالإنجاز الذي حققناه. لقد تطورنا معًا ولدينا إمكانات هائلة. وما يتوجب علينا القيام به الآن هو المزيد من العمل الجاد لتطوير مستوانا ومواصلة النجاح".

عن تكرار النجاح الذي حققه جوارديولا سابقًا...

"أعتقد أنه واحد من أفضل المدربين في العالم، وأنا ممتن لحصولي على فرصة للعب معه. ولكن المنافسة في الدوري الإنكليزي الممتاز أكثر صعوبة من الدوري الألماني. فهنا لدينا خمسة أو ستة فرق قادرة على إحراز اللقب، وهذا ما يجعل المهمة غاية في الصعوبة. ولكننا نمتلك الطموح ونسعى لتحقيق الفوز في كل مباراة نلعبها. وفي حال واصلنا العمل بهذه العقلية، فليس هناك سبب يمنعنا من إكمال المسيرة على هذا الطريق. نحن (هو وجوارديولا) نتشارك الفكرة عن المباراة. وبعد عودتي بدأ بمنحي مزيدًا من الوقت تدريجيًا على أرض الملعب لأتمكن من بلوغ أفضل مستوى ممكن بالنسبة لي. لقد منحني الكثير من الثقة، وأنا سعيد لتمكني من رد الجميل له خلال الموسم. لقد كان لاعبًا رائعًا أيضًا، فهو يعرف ما نمر به. إنه يطالب على الدوم بإداءٍ بنسبة 100% في كل تدريب وفي كل مباراة".

عن المنافسة بين اللاعبين...

"من الرائع أن تتدرب مع هذه المجموعة من اللاعبين المتميزين. كما أن المنافسة معهم تدفعك لبلوغ مستوى أعلى في كل حصة تدريبية. أعتقد أنه أمر مفيد بالنسبة لنا جميعًا. وخلال هذا الموسم والبطولات المختلفة، فقد كان لكل منا دور هام يقوم به".

سيرجيو أجويرو

"إنه اللقب الثالث الذي أحرزه مع السيتي، وأعتقد أنه أمر مريح ألا نحتاج للانتظار حتى اليوم الأخير هذه المرة!".

"لقد كان موسمًا رائعًا، كما كان مستوى كرة القدم التي لعبناها الأفضل بالنسبة لي في النادي منذ فترة. وأنا سعيد للعب مع هذا الفريق ولكوني جزء من كل ما تمكنا من تحقيقه هذا الموسم".

"بالنسبة للاعبين الآخرين مثل دافيد سيلفا، وفنسنت كومباني، ويايا توريه، أعتقد أنه يحظى بقدر أكبر من الخصوصية، لكونه لقب جديد نحرزه معًا".

"لقد أحرزنا أهدافًا رائعة، ولعبنا بمستوى متميز، وتعلمنا الكثير تحت إدارة جوارديولا".

"والآن، تتمثل الصعوبة بمواصلة النجاح خلال الموسم القادم والعودة بمستوى أقوى".

"نتطلع قدمًا للاحتفال بهذا الإنجاز، ولكن ما يزال أمامنا خمس مباريات هامة، ونحن بالطبع نسعى للفوز فيها كلها. وبعد ذلك سنفكر بكأس العالم والموسم القادم".

"الآن نريد الاستمتاع بهذه اللحظة مع المشجعين وأن ننهي الموسم بقوة".

نبذة عن نادي مانشستر سيتي:

نادي مانشستر سيتي هو نادٍ إنجليزي أُسس في شرق مانشستر في عام 1880 باسم ساينت ماركس وست جورتون، وأصبح اسمه مانشستر سيتي رسميًا منذ عام 1894. ومنذ ذلك الوقت فاز نادي مانشستر سيتي بكأس الكؤوس الأوروبية، ولقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات، من بينها مرتان فاز فيهما بالدوري الإنجليزي في الفترة بين 2012 إلى 2014، كما فاز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 5 مرات. يُعد نادي مانشستر سيتي واحدًا من ثمان أندية في مجموعة سيتي لكرة القدم والتي تضم: ملبورن سيتي الأسترالي، ونيويورك سيتي الأمريكي، ويوكوهاما مارينوس الياباني، ونادي أتلتيكو تورك، ونادي جيرونا لكرة القدم.

وتحت إدارة المدير الفني للفريق بيب غوارديولا، يلعب النادي في الدوري المحلي وفي بطولة أبطال أوروبا المباريات على أرضه في ملعب الاتحاد الذي يتسع لـ 55 ألف مشجع والذي يعتبر مقر النادي منذ سنة 2003، واليوم يضم ملعب الاتحاد أكاديمية السيتي لكرة القدم، ومركزًا للتدريبات وتنمية الشباب والناشئين وتطويرهم. يتسع ملعب أكاديمية مانشستر سيتي لسبعة آلاف مشجع،