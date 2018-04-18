روجيريو كابوكلو رئيسا جديدا لاتحاد الكرة البرازيلي

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اختار الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أمس الثلاثاء روجيريو كابوكلو رئيسا جديدا له في انتخابات كان الأخير هو المرشح الوحيد فيها.

وكشف موقع "جلوبوسبورت" الإخباري البرازيلي على الانترنت أن كابوكلو حصل على 135 صوتا من أصل 141 تخص أندية واتحادات إقليمية في البرازيل.

ويحل الرئيس الجديد لاتحاد الكرة البرازيلي بديلا للرئيس السابق ماركو بولو دل نيرو الذي عوقب بالإيقاف من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على خلفية فضائح الفساد التي ضربت الكرة العالمية مؤخرا.

وقال كابوكلو بعد الانتخابات التي جرت قبل موعدها بعام كامل: "أبدأ بتوجيه الشكر لهؤلاء الذين منحوني ثقتهم ، معترفين بالعمل الذي قدمته واحترموا مسيرتي".

ويتولى كابوكلو مهمته الجديدة في أبريل 2019 لمدة أربع سنوات، حتى عام 2023.

وكان الفيفا قد مدد مؤخرا عقوبة الإيقاف الموقعة على دل نيرو، الذي تفجرت فضائح الفساد في الكرة العالمية على يد السلطات القضائية الأمريكية بعد توليه منصبه مباشرة في 2015.

وتولى انطونيو كارلوس نونيس مهمة رئاسة الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بدلا من دل نيرو، عقب صدور القرار الخاص بإيقاف الأخير.