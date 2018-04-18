فيتنام تعتقل 3 مسؤولين وتضع 4 آخرين قيد الإقامة الجبرية ضمن تحقيق فساد

قالت الشرطة الفيتنامية إنها اعتقلت ثلاثة مسؤولين ووضعت أربعة آخرين قيد الإقامة الجبرية، في إطار تحقيق فساد.



وقالت وزارة الأمن العام، في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الاعتقالات جزء من قضية جنائية أوسع تشمل رجل الأعمال فان فان آنه فو المتهم بإفشاء أسرار الدولة والتهرب من الضرائب وإساءة استخدام السلطة.



وقال البيان إن من بين المعتقلين فان هوان توان (63 عاما)، نائب الرئيس السابق لجهاز المخابرات في وزارة الأمن العام وأحد كبار مسؤوليه المتهمين بالكشف عن أسرار الدولة.



كما ألقت الشرطة القبض على تران فان مينه (63 عاما) الرئيس السابق لمدينة دا نانج الساحلية من عام 2006 إلى عام 2011، "بسبب انتهاكات في إدارة الأراضي وإدارة الممتلكات العامة واستخدامها".



وتم وضع الرئيس السابق للمدينة من عام 2011 إلى عام 2015، فان هو شين، إلى جانب ثلاثة مسؤولين صغار من المدينة، قيد الإقامة الجبرية لنفس التهم المنسوبة إلى مينه.



ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام الاجتماعية، يُزعم أن بعض المسؤولين السبعة كانوا على علاقة برجل الأعمال سيئ السمعة فان فان أنه فو ، وهو أحد أكبر مستثمري العقارات في دا نانج.



وألقي القبض على العشرات من المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين للشركات المملوكة للدولة وسجنوا في حملة مكافحة الفساد التي يقودها رئيس الحزب الشيوعي نجوين فو ترونج.