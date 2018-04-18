مقتل شخصين وإصابة 21 آخرين بعد وقوع زلزال خفيف في إندونيسيا

لقي شخصان حتفهما وتضرر أكثر من 300 منزل، في أعقاب زلزال خفيف، بلغت قوته 4ر4 درجة على مقياس ريختر، ضرب أجزاء من إقليم جاوة بوسط إندونيسيا اليوم الأربعاء.

وقال سوتوبو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن 21 شخصا على الأقل أصيبوا جراء الزلزال، الذي وقع الساعة الواحدة وثمانية وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي على عمق أربعة كيلومترات، ويقع مركزه على بعد 52 كيلومترا شمال منطقة كيبومين.

وتابع أن حصيلة الضحايا سببها تساقط حطام من منازلهم في منطقة كاليبينج بمقاطعةبانجارنيجارا. وأشار إلى امكانية "أن يزداد عدد المنازل التي تضررت حيث أن تقييم الوضع ما زال جاريا".

ويمكن أن يتسبب الزلزال الخفيف في أضرار كبيرة في منطقة مكتظة بالسكان.