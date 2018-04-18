«الداخلية» توفر أطرافا صناعية لـ16 سجينا بـ«أبو زعبل»

وفر قطاع السجون بوزارة الداخلية، بالتعاون مع إحدى جمعيات المجتمع المدني، أطرافا صناعية لعدد من النزلاء من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة سجون أبو زعبل «16 سجينا»، تتنوعت إعاقاتهم بين بتر بالأرجل أو بالساعد أو شلل أطفال.

يأتي ذلك في إطار حرص القطاع على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية على أعلى مستوى لكافة نزلاء القطاع، وتحقيق قدر من التواصل الاجتماعي للنزلاء بالمجتمع الخارجي، وإشعارهم بأنهم جزء من المجتمع؛ تمهيداً لعودتهم إليه كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة عقوبتهم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بتعظيم أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية المقدمة لنزلاء السجون، والعمل على زيادة أوجه التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني وتحقيق التواصل المجتمعي، ودعمًا لتوجهات الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان.