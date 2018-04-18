• برامجنا تخاطب كل شرائح المجتمع المصرى.. ونولى الشباب اهتماما خاصا

• ملتزمون بمستوى محدد فى اختيار الأغانى.. ودورنا تنويرى يهدف للارتقاء بالذوق العام

«عدنا للمنافسة بقوة على صدارة المحطات الاذاعية، ومشروع التطوير منح راديو مصر 25,5% من كعكة الإعلانات المخصصة للإذاعة» بتلك الكلمات دافع الاذاعى تامر شحاتة الرئيس التنفيذى لـ«راديو مصر» عن مشروع التطوير، والذى انطلق منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن الخريطة الجديدة لبرامج المحطة جاءت بناء على دراسات علمية وقياسات ميدانية لمتطلبات السوق.

وقال ان التطوير قام على فكرة تلبية متطلبات كل شرائح المجتمع المختلفة، مع الوضع فى الاعتبار ان الشكل التقليدى للبرامج لم يعد له وجود خاصة فى ظل المتغيرات التى شهدها المجتمع المصرى على مدى السنوات، ومن هنا جاء التطوير ليضيف برامج تلى هذا التغير المجتمعى، والتركيز فى المحتوى على شريحة الشباب فى المرحلة العمرية ما بين 15 و 25 سنة، والتى تمثل القاعدة العريضة فى المجتمع.

وأضاف أن راديو مصر يلعب دورا عبر تلك البرامج فى الارتقاء بالذوق العام، كما يلعب دورا تنويريا، ويرشد الشباب كيف يعيش حياته ويستغل الفرص المتاحة بالشكل الامثل بما ينعكس على مستقبله وبالتالى مستقبل المجتمع ككل، كما يعمل على إعادة الناس للقيم الاصيلة فى المجتمع.

وتابع أن المحطة لم تشهد أى مشروعات تطوير منذ انشائها على يد الاعلامى طارق ابوالسعود، حيث بدأت بأربعة برامج، وبعد تطويرها اصبحت تقدم 16 برنامجا.

واشار إلى باقة البرامج الجديدة على راديو مصر، والتى تضم 16 برنامجا ومنها برامج «بيتك أحلى» الموجه لربات البيوت، ويذاع فى الثانية عشرة ظهرا، والذى يراه تامر شحاتة بديلا عصريا للبرنامج الاصيل «الى ربات البيوت»، وقال ان برنامجه يمثل عودة للاقتصاد المنزلى، وتوفير ميزانية الاسرة بتحويل ربة المنزل إلى وحدة منتجة، وتصنيع احتياجات البيت بنفسها من وجبات ومفروشات ولوازم الديكور، وغيرها، كما يتناول البرنامج الذى تقدمه المذيعة غادة عبدالسلام أيضا العلاقات داخل الاسرة عبر استضافة الخبراء.

كما لمح مدير راديو مصر إلى برنامج «نستولجى» الذى يقدم اغانى الثمانينيات والتسعينيات، والتى ظهرت فيها موجة الاغانى الشبابية التى خرج منها عمرو دياب محمد منير ومحمد فؤاد وغيرهم من نجوم تلك الفترة، وفى مجملها أغانى شبابية ذات قيمة يمكن من خلالها مواجهة الموجات الجديدة الخالية من القيمة التى اتجه لها الشباب مثل اغانى المهرجانات.

وأشار إلى اعتماد المحطة فى برامجها الجديدة على ابناء ماسبيرو، والذين يتم الاستعانة بهم فى تقديم برامج مغايرة لما يقدمونه فى الخارج، ومنهم الاعلامى تامر أمين، والذى يقدم من خلال شكل برنامج ترفيهى بعنوان «على راحتك» وهو بمثابة برنامج مجتمعى لطيف لاهم الظواهر فى الشارع المصرى فى الفترة من 2 إلى 3 ظهرا.

وعن البرامج السياسية قال ان الفترة السياسية تبدأ من الثالثة عصرا مع برنامج «مصر بكرة وبعده» الذى يقدمه الاعلامى جمال عنايت، ويتناول فيه الاحداث الجارية بالتحليل والنقد واستشراف المستقبل فى ضوء ما يحدث فى الشارع.

وفيما يؤكد تامر شحاتة استمرار راديو مصر فى دوره كمحطة اخبارية، تقدم الاخبار على رأس الساعة وفى منتصف الساعة، وتكون فيها التغطيات الاخبارية هى صاحبة اليد الطولى، وقال انه بعد برنامج «مصر بكرة وبعده» يذاع برنامج منوعات ترفيهى فى الرابعة عصرا هو «كلام وسط البلد» والذى يعد من البرامج الاصيلة بالمحطة، وينقل نبض الشارع واهتمامات الناس عبر شكل المجلة الاذاعية، مشددا على الحرص على استمرار البرامج الناجحة فى المحطة، ومشيرا إلى البرنامج الصباحى «طلعت شمس النهارده» الذى يذاع من 7 إلى 9 صباحا من الاحد للخميس، وتقدم من خلاله المذيعة دينا صلاح الدين والمذيع محمد ابوالمجد قراءة فى صحافة اليوم، يتم من خلالها التركيز على اهتمامات المواطن، وبلغة قريبة من لغة الشارع.

وتحدث تامر شحاتة عن برنامج «على المصرى دور» الذى يذاع فى السادسة مساء، ويقدم من خلاله الاعلامى أحمد سالم قضايا اجتماعية بشكل ساخر، والذى وصفه بالإضافة المهمة للراديو، وكذلك البرنامج الرياضى «شوط مع حتحوت» تقديم الاذاعى هانى حتحوت ابن إذاعة الشباب والرياضة، والذى يقوم بتغطية شاملة لكل الاحداث الرياضية محلية ودولية بشكل شديد المهنية ولغة حوار راقية تتناسب مع ما يقدمه اعلام الدولة.

وأشاد مدير راديو مصر بردود أفعال برنامج «دكان الفن» الذى تقدمه الناقدة والكاتبة الصحفية «علا الشافعى» الخميس من كل اسبوع من 6 إلى 8 مساء، وتستضيف فيه نجوم الفن وصناعه فى حوارات تتناول اهم قضايا الاوساط الفنية، كذلك اشار إلى برنامج «من قلب القاهرة» والذى يذاع من الثامنة إلى العاشرة مساء من الاحد للخميس، ويستضيف على مدى ساعتين مسئولا كبيرا للتفاعل مع نبض الجماهير فيما يخص ملف هذا المسئول.

كذلك اكد تامر شحاتة اهتمام راديو مصر بالتفاعل مع الشباب عبر برنامج مبتكر يحمل مضمونا، واسمه «وردية ليل» الذى يقدمه الاعلامى حسام كامل ثلاثة ايام فى الاسبوع، ويطرح من خلاله قضايا عامة ليدلى فيها الشباب برأيه.

ونفى بشدة أن تكون المحطة تدنت بالمستوى فى أى من برامجها، وقال ان الاقتراب من الناس بلغة تقترب من لغة الشارع لا تعنى فتح المجال امام استخدام ألفاظ دارجة، كذلك على مستوى اختيار الاغانى، والتى تلتزم فيها المحطة بمستوى معين، واختيار اغانى تناسب راديو يحمل اسم مصر.

واكد ان اغانى المهرجانات وما شابهها ليس لها مكان على هواء راديو مصر، مشيرا إلى اعتماده على محتوى مكتبة الاذاعة المصرية، وكذلك محتوى مكتبة روتانا، وهما يضمان اعمالا لنجوم الغناء العربى.