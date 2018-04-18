خطيب يغادر المستشفى ويطرح تقرير مزايدة الرعاية على مجلس الإدارة

طلب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي تقريرًا شاملًا عن المزايدة الخاصة بعقد الرعاية الجديد وكل ما دار في هذا الشأن سواء قبل طرح المزايدة أو بعدها لدراسته وعرض الموقف بالتفصيل على مجلس الإدارة في اجتماعه القادم لإتخاذ ما يراه مناسبًا للحفاظ على حقوق النادي.

وكلف رئيس الأهلي بهذه المهمة كلًا من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد الدرندلي أمين الصندوق ورئيس لجنة البت في المزايدة بالتنسيق مع المستشار محمود فهمي رئيس اللجنة القانونية ومحمد فتحى ممثل للإدارة القانونية والدكتور سعد شلبي مستشار التسويق بالنادي.

وسيقوم محمود الخطيب بالاجتماع بهذه اللجنة عند عودته من رحلة العلاج لمناقشة الأمر قبل دعوة مجلس الإدارة للإجتماع وبحث ملف الرعاية واتخاذ القرار المناسب.

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الأهلي لكافة الملفات الخاصة بالنادي وقطاعاته الرياضية والإدارية منذ سفره للعلاج ما بين أبوظبي وألمانيا بسبب آلام الظهر وحرصه الكامل على تسيير الأمور بالشكل الطبيعي بما يضمن الاستقرار والتقدم في كل الإتجاهات.

هذا ويغادر رئيس الأهلي المستشفى في ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة بعد جراحة العمود الفقري التي أجراها قبل ثلاثة أيام بمعرفة البروفيسور الألماني، ماير والذي طمأن الخطيب على نجاح العملية لاسيما وأنه يشعر بتحسن كبير في حالته الصحية بعد الجراحة، إلا أنه لا يزال يحتاج لراحه سلبيه لمدة 6 أسابيع بناءًا على تعليمات الطبيب والذي أكد على ضرورة الإلتزام بالعلاج والراحة السلبية المطلوبة، على أن يبدأ بعدها مرحلة العلاج الطبيعي.