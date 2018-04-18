رئيس «مركز بلطيم» يوجه بتطهير ترعة الربع لتيسير وصول مياه الري إلى نهايتها

قام المهندس طلعت عبدالقادر رئيس مركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، بزيارة العاملين بتطهير ترعة الري الرئيسية بالمركز، وطالب بسرعة تطهير ترعة الري لقرية الربع الزراعية والخاصة بالأراضي الزراعية، وذلك بالمشاركة الأمنية لتنفيذ عملية التطهير؛ لسهولة وصول مياه الري لنهاية الترعة دون اعتراض من المزارعين بجانبي الترعة.

كما كلف رئيس المركز، رويضة القمري نائب رئيس المدينة عن المرأة والسكان ورئيس قرية الربع، بتنفيذ تطهير ترعة قرية الربع بطول 4200 متر تقريبًا وبعرض متوسط 5 أمتار، مرورًا بالحزام الزراعي للقرية، وبتواجد أمني بقيادة العميد أيمن الخطيب مأمور قسم شرطة مركز البرلس، وعدد من الضباط وضباط الصف؛ وذلك منعًا للاعتراض على عملية التطهير، حيث أن الترعة تمر من الأراضي الزراعية الخاصة للمزارعين.