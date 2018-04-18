«مياه الشرب بالغربية»: انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه الرابط بين حي أول وثاني المحلة

أعلن رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عادل عطية، عن انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لخط المياه الرابط بين حي أول وحي ثاني المحلة، بطول ما يقرب من 900 متر.

وقال «عطية»، إن الخط المذكور تم تركيبه منذ عام 1924، وشهد عمليات إحلال وتجديد لبعض أجزاءه خلال الأعوام الماضية إلا أنها لم تكن كافية؛ نظرًا لتهالك وقدم الخط.

وأضاف رئيس شركة الغربية، أن الخطوة الهامة التي اتخذتها الشركة هي إحلال وتجديد لكامل الخط، ما يساهم في تحسين الضغوط وكميات ونوعية المياه لأهالي مدينة المحلة.

وأشار إلى، أن الأعمال شملت مناطق «أسفل كوبري الشون، ومنطقة البساينة، وبنزايون، وشارع نعمان الأعصر» من خلال 5 فرق صيانة عملت على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من الأعمال.

ونوه، أن الأعمال بدأت مساء يوم الخميس 12 من الشهر الجاري، واستمرت لمدة 36 ساعة تقريبًا، ووصلت المياه تباعًا للمناطق المتأثرة بعد انتظام الضغوط.

وأكد، أنه تم توفير سيارات محملة بالمياه النقية طوال فترة الأعمال تخفيفًا على المواطنين.