رونالدو ينقذ الريال من الخسارة أمام بلباو بالدوري الإسباني

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا في اللحظات الأخيرة، ليقود فريقه ريال مدريد للتعادل 1 / 1 مع ضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأربعاء في المرحلة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ارتفع رصيد الريال إلى 68 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع بلباو رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

بادر إينياكي ويليامس بالتسجيل لمصلحة بلباو في الدقيقة 14، قبل أن يدرك رونالدو التعادل للفريق الأبيض في الدقيقة 87 من تسديدة رائعة بعقب القدم، ليحرم الفريق الباسكي من تحقيق انتصاره الأول على ملعب (سانتياجو برنابيو) معقل الريال في المسابقة منذ 19 فبراير عام 2005.

واصل النجم البرتغالي بهذا الهدف ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة عشر على التوالي بمختلف المسابقات، ويرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى 24 هدفا.

بات رونالدو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين، بعدما سجل هدفه السابع عشر في مرمى بلباو، متفوقا بفارق هدف على الرقم المسجل باسم تيلمو زارا أسطورة الفريق الباسكي.