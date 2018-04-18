متحدث «الرئاسة» يكشف تفاصيل لقائي «السيسي» برئيسي «أورانج وبوينج»

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، اثنين من رؤساء كبرى الشركات العالمية، وهما أورانج للاتصالات وبوينج لصناعة الطائرات، مضيفًا أن استقبال الرئيس لرؤساء الشركات يلقي زخمًا عالي المستوى ويؤكد الجدية على ما سيتم الاتفاق عليه.

وأضاف «راضي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن اجتماعات الرئيس مع المستثمرين تزيل أي خوف من البيروقراطية ويدل على تذليل الدولة لأية عقبات تواجه الاستثمار، فضلًا عن اهتمام الدولة بالاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى إعطاء الرئيس قوة في التفاوض مع هذه الشركات.

وأوضح أن اللقاء مع رئيس شركة «أورانج» للاتصالات، تطرق لخطط الشركة المستقبلية في مصر، والتي لا تتوقف على مجال الاتصالات والموبايلات فحسب، ولكن تكنولوجيا المعلومات الحديثة بما سيساهم في سياسة الشموال المالي التي تنتهجها الدولة، والمساهمة في سياسة التحول إلى المجتمع الرقمي من خلال المدن الجديدة التي يتم تدشنها، مضيفًا أن الشركة لديها رؤية استراتيجية لزيادة نشاطها في مصر مستقبلًا.

وعن اللقاء مع رئيس شركة «بوينج»، قال إن رئيس الشركة الأمريكية يرى أن هناك فرصة كبيرة للاستثمار في مصر ومواردها البشرية، في ظل النمو السكاني الكبير لافتًا إلى مناقشة التعاون مع شركة مصر للطيران، والحصول على عدد من الطائرات، بالإضافة إلى الاشتراك في معرض التسليح والصناعات الدفاعية الذي سيقام لأول مرة في ديسمبر المقبل.