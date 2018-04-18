استطلاع: 73% من الفرنسيين يعتبرون ماكرون «مستبدا»

أظهرت نتائج استطلاع للرأى، أجراه معهد «ايفوب» الفرنسى لدراسات الرأى العام أن 58% من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فيما رأى 73% أنه «سلطوى»، بعد عام من انتخابه.

وأوضح الاستطلاع، الذى أجرى لصالح مجلة «بارى ماتش»، وشبكة «سى نيوز» الفرنسيتين، أن 6 من بين 10 فرنسيين، غير راضين عن أداء ماكرون. وشمل الاستطلاع الذى أجرى فى الفترة من 12 إلى 16 إبريل، على عينة قوامها 1201 فرنسى، تبدأ أعمارهم من 18 عاما فأكثر.

وبسؤالهم عن مدى رضائهم عن أداء الرئيس الفرنسى بعد عام من توليه السلطة، أوضح 24% من المستطلعين أنهم ساخطون جدا على أدائه، و34% غير راضين للغاية. فى المقابل، أجاب 42% بأنهم راضون عن أدائه، بينهم 4% فقط راضون جدا.

وحول الوفاء بالوعود الانتخابية التى أعلنها خلال حملته، رأى 57% من المستطلعين أن ماكرون أوفى بوعوده الانتخابية، فيما رأى 43% أنه لم يف بها.

وفيما يتعلق بالسمات الشخصية للرئيس الفرنسى، اعتبر 73% من المستطلعين أن الرئيس ماكرون «مستبد»، فيما رأى 67% بأنه «يعرف طريقه جيدا»، كما رأى 53% بأن ماكرون «لطيف».

وعلى الرغم من تلك النسب السلبية، قال نائب مدير معهد «ايفوب» فريدريك دابى، أن نسبة الرضا عن أداء الرئيس والتى بلغت 42% تعتبر أعلى بكثير مقارنة بأسلافه الرئيس السابق فرنسوا أولاند (اشتراكى) الذى حصل على 21%، والرئيس الأسبق نيكولا ساركوزى (اليمينى) الذى حصل على 28%، خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن ماكرون وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، حصلا على أعلى نسبتى تصويت فى الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية فى 23 إبريل من العام الماضى. ثم تمكن ماكرون من الفوز فى الجولة الثانية التى أجريت فى 7 مايو الماضى، بنسبة 66% من أصوات الناخبين.