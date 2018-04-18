أعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار السعودية، مساء الاثنين، أنه سيتم افتتاح أول دار سينما فى المملكة، اليوم الأربعاء، بالمجمع السينمائى الحديث فى مركز الملك عبدالله المالى بمدينة بالرياض وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود بعد رفع الحظر عن افتتاح دور السينما العام الماضى.

وقالت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار «وإيه أم س ى إنترتينمنت» فى بيان لها، إنها ستحتفى بهذه اللحظة التاريخية بحفل خاص يوم الأربعاء 18 إبريل الحالى، بحضور عدة شخصيات محلية وعالمية بارزة، إضافة إلى جهات إعلامية.

كما سيشهد الحفل عرضا خاصا لأحد أفلام هوليوود الشهيرة، والذى سيتم الإعلان عنه لاحقا، وسيكون هذا العرض هو الأول من سلسلة عروض سينمائية حصرية خلال شهر إبريل، بدعوات خاصة فقط.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمى للجمهور فى شهر مايو القادم، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختيار أوقات العرض من خلال نظام متطور عبر الموقع الإلكترونى الخاص بالشركة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت الأسبوع الماضى أن أول دار للسينما ستفتتح فى 18 إبريل فى العاصمة الرياض، وهذا يحدث للمرة الأولى منذ أكثر من 30 عاما فى المملكة، وبعد الاتفاق مع شركة «إيه إم سى» الأمريكية.

وأكدت وزارة الثقافة والإعلام السعودية أنه من المتوقع أن تفتح شركة «إيه إم سى» 40 دار عرض سينمائى فى 15 مدينة سعودية خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويأتى ذلك بعد أن وقعت الشركة «مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة فى نوفمبر 2017».