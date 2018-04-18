إحالة 3 موظفين بـ«تنظيم بني مزار» بالمنيا للنيابة الإدارية

أعلن إسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار بالمنيا، إحالة 3 موظفين بقسم التنظيم، بمجلس قروي أبو جرج إلى النيابة الإدارية؛ لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي، ورصد مخالفات في محاضر التنظيم وعدم السرعة في إرسالها للإدارات القانونية؛ لاتخاذ اللازم واستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأضاف رئيس مدينة بني مزار، في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار تطبيق تنفيذ السياسة العامة للدولة الرامية لمكافحة الفساد والضرب بيد من حديد على كل مقصر، وتطبيقًا لمبدأ الثواب والعقاب، وأن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية؛ من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن؛ تحقيقًا لمصلحته في المقام الأول.