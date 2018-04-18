الحزم يلحق بالوحدة إلى دوري المحترفين السعودي

لحق فريق الحزم بالوحدة إلى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعدما أنهى الموسم في المركز الثاني بدوري الأمير محمد بن سلمان (دوري الدرجة الأولى سابقا) اثر فوزه الكبير 4 / 1 على المجزل اليوم الأربعاء في المرحلة ال30 الأخيرة من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة اليوم أيضا فوز هجر على الطائي 2 / 1 ،ونجران على جدة 4 / 3 ،والوحدة على الخليج 1 / صفر ،والنهضة على النجوم 2 / صفر ،والفيصومة على الوطني 2 / صفر ،وتعادل العروبة مع ضمك 1 / 1 ،والشعلة مع الكوكب سلبيا.

ورفع الحزم رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف الوحدة، الذي ضمن الفوز بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان والصعود لدوري المحترفين، قبل مباريات هذه المرحلة التي عزز من خلالها رصيده في صدارة جدول المسابقة بالفوز على الخليج.

ولحق الحزم بفريق الوحدة إلى دوري المحترفين فيما يخوض الطائي والكوكب الملحق الفاصل على الصعود والهبوط إلى دوري المحترفين، بعدما أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع برصيد 52 نقطة و50 نقطة على الترتيب.

ورغم فوزه الثمين على الطائي ، أنهى هجر الموسم في المركز الخامس ليظل في دوري الأمير محمد بن سلمان الموسم المقبل.

وبهذا ، يلتقي الرائد مع الكوكب والطائي مع أحد في ملحق الهبوط والصعود لدوري المحترفين حيث سبق وأن أنهى الرائد وأحد الموسم في المركزين الثالث عشر والرابع عشر الأخيرين بدوري المحترفين هذا الموسم.

ومع قرار اتحاد كرة القدم السعودي بزيادة عدد فرق دوري المحترفين إلى 16 فريقا في الموسم المقبل ، تقرر أن يخوض صاحبا المركزين الأخيرين ملحقا فاصلا أمام صاحبي المركزين الثالث والرابع في دوري الأمير محمد بن سلمان على مقعدين في دوري المحترفين بالموسم المقبل فيما يصعد بطل ووصيف البطل في دوري الأمير محمد بن سلمان إلى دوري المحترفين مباشرة.

وفي المقابل ، رافق المجزل فريقي الوطني وجدة إلى ملحق الهبوط والصعود من وإلى دوري الأمير محمد بن سلمان حيث كان فريقا الوطني وجدة احتلا المركزين الأخيرين في المسابقة قبل مباريات هذه المرحلة، ورافقهما المجزل بعدما تجمد رصيده اليوم عند 33 نقطة وتراجع للمركز الرابع عشر.

وبهذا ، يلتقي نجران مع المزاحمية والوطني مع أبها وجدة مع التقدم في ملحق الهبوط والصعود بين دوري الأمير محمد بن سلمان ودوري الدرجة الثانية.