محافظ الغربية يستقبل أسرة شهيد تبرعت بقطعة أرض لبناء مدرسة ابتدائية

استقبل اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، أسرة الشهيد عريف «محمد إبراهيم محمد علي بكر» شهيد القوات المسلحة بسيناء في العملية الشاملة 2018، بمكتبه بالديوان العام، والتي قدمت تبرعا بقطعة أرض مساحتها فدان؛ لبناء مدرسة للتعليم الأساسي ورياض الأطفال بقرية سملا مركز قطور، على أن يطلق عليه اسم الشهيد محمد إبراهيم محمد علي بكر؛ تخليدا لذكراه.

كما وافق محافظ الغربية على رصف المسافة بين قريتهم كوم علي والطريق الدولي بتكلفة مليون جنيه، والتي تخدم أكثر من قرية بمركز قطور.

وقدم محافظ الغربية جزيل الشكر لأسرة الشهيد على تقديمهم هذا التبرع، مؤكدا أنه أقوى رسالة تدل على أن مصر بها يد تحارب الإرهاب، ويد تقود مسيرة التنمية والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.