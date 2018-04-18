محافظ كفر الشيخ يفتتح محطة صرف صحي النشاوي بالحامول

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افتتح اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، محطة صرف صحي النشاوي بالحامول بتكلفة 10 ملايين جنيه على مساحة 500 متر، وذلك بحضور المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.

وقال المحافظ، إن المشروع الجديد ضمن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي «آفاق 2020» بمحافظة كفر الشيخ؛ لتقديم خدمة الصرف الصحي للقرى المحرومة؛ للحد من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، ودعم مقومات التنمية الريفية.

وأوضح المحافظ، أنه تم تنفيذ مشروع محطة صرف صحي النشاوي بالحامول بتكلفة 10 ملايين جنيه، على مساحة 500 متر مربع بطاقة إنتاجية 70 متر مكعب-ث لخدمة 3000 نسمة، بقرية النشاوي التابعة لمركز الحامول.

واستمع محافظ كفر الشيخ، إلى المهندس محمد مفتاح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، حول المشروع وإمكانياته ونوعية وطرق المعالجة والأجهزة المستخدمة، التي تواكب أحدث الطرق العملية الحديثة في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي.