السعيد يشارك فى الخسارة الثانية لفريقه بالدوري الفنلندي

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تلقي عبدالله السعيد نجم المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف كوبيون الفنلندي الهزيمة الثانية له مع فريقه أمام فريق روفانيمين بالوسيورا بهدف نظيف وذلك ضمن مباريات الجولة الـ3 من الدوري.

وكان ياني هونكافارا المدير الفني لكوبيون قد دفع بالسعيد في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم.

. وكان السعيد قد شارك مع كوبيون أمام إلفيس تامبيري الأحد الماضي ضمن مباريات الجولة الـ2 من الدوري، والتي انتهت بخسارة الأول بهدفين مقابل هدف.

وانضم السعيد إلى الفريق الفنلندي، على سبيل الإعارة من الأهلي حتى نهاية الموسم الجاري، سعيا للحفاظ على المشاركة المنتظمة استعدادا لكأس العالم "روسيا 2018".