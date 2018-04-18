تتسلم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، جائزة «جاز ميوزك أورد الالمانية» التى حصل عليها الفريق المصرى الألمانى «كايرو ستيبس» بقيادة الموسيقار باسم درويش عن ألبومه الأخير «فلاينج كاربت»، وذلك فى حفل ضخم يقام على مسرح الفلهارمونى فى برلين مساء الخميس 19 إبريل.

يشارك فى الاحتفالية من الجانب المصرى السفير بدر عبدالعاطى سفير مصر فى ألمانيا واعضاء السفارة المصرية والدكتور أحمد غنام المستشار الثقافى المصرى بالسفارة المصرية بألمانيا، كما يحضر عدد من المسئولين الالمان والموسيقيين والفنانين.

ومن المقرر أن تحيى فرقة «كايرو ستيبس» حفل تسليم الجائزة، لعزف عدد من مقطوعات الألبوم الفائز بالجائزة، بقيادة مؤسس الفريق الموسيقار باسم درويش، وبمشاركة من الدكتورة إيناس عبدالدايم.

تذهب جائزة «جاز ميوزك اوورد» الالمانية، ليس فقط لاكثر الالبومات مبيعا، وإنما تذهب أيضا للألبوم الذى يقدم رسالة من خلال ما يتضمنه من أفكار موسيقية تهم البشرية، وقد حقق ألبوم «فلاينج كاربت» مبيعات تقدر بـ 10 آلاف أسطوانة، وهو رقم كبير لا يحدث كثيرا مع ألبومات الجاز تحديدا، خاصة أن قيمة الاسطوانة فى ألمانيا تصل إلى 15 يورو، وهو ما يعادل نحو 300 جنيه مصرى، وهذا إلى جانب ما حققه الألبوم على الإنترنت.

ألبوم «فلاينج كاربت»، يضم 13 عملا منها 6 من تأليف باسم درويش، و6 من تأليف فريق «كوادرو نويفو»، وعمل للموسيقار ماتيس فراى الأب الروحى للفريق، وحسب باسم درويش أغلب مؤلفات الألبوم مستمدة من مصر، حتى مؤلفات «كوادرو نويفو» أيضا تم تأليفها بعد زيارتهم لمصر، وهو الامر الذى لاقى قبولا كبيرا بين الجمهور الألمانى خاصة ان اعضاء الفريق دائما ما يذكرون هذا الامر هناك، اما المقطوعات الخاصة بكايرو ستيبس ففكرتها ولدت منذ فترة منها عمل مصر النيل كتبه باسم درويش وهو فى سن 10 سنوات، وفى المؤلفات تم استخدام الناى والفلوت وآلات الإيقاع المصرية والعود والقانون إلى جانب الأصوات الشرقية على الهلباوى وإيهاب يونس.

وكان قائد فريق «كايرو ستيبس» الموسيقار باسم درويش، قد أكد فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن الجائزة لم تمنح لاسمه وانما لكل فريق العمل «كايرو سيبس» من عازفين صوليست، وحتى مصمم غلاف الألبوم إلى جانب فريق كوادرو نويفو الذى تقاسم مع «كايرو ستيبس» الالبوم، وبالتالى حصل فريقه على الجائزة مناصفة.

وأضاف قائلا: يسعدنى أن تكون من ضمن صوليستات هذا العمل الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتى شاركتنا العمل قبل أن تصبح وزيرة للثقافة، وبالتالى سعادتنا مضاعفه وأعتبر أن الالبوم فأل حسن علينا وعلى الدكتورة إيناس، ومن جانبى قمت بترشيحها لتسلُم الجائزة لأنها اعلى مقاما بيننا، كما انها تمثل قمة الثقافة المصرية، فهى وزيرة ثقافة مصر وأول سيدة مصرية تتولى هذا المكان، إلى جانب انها عازفة عالمية بلا شك وكان لوجودها تأثير مهم فى نجاح الالبوم».