أجرى الإعلامي أسامة كمال، مساء الثلاثاء، لقاءً تلفزيونيًا مع «الروبوت صوفيا»، خلال برنامجه «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC».



وقال كمال، في بداية استضافته لـ«الربوت صوفيا»: «اللي يعيش ياما يشوف، لما شوفنا الموبايل أول مره قولنا مش هنشوف زيه ومش هيجي بعده حاجة وشوفنا الانترنت لحد ماشوفنا صوفيا».



وأضاف أن «الربوت صوفيا» مواطنة عالمية بمقتضى الأمم المتحدة وحصلت على الجنسية السعودية من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.



وأعربت «الربوت صوفيا» عن سعادتها بوجودها في مصر وفي قناة «dmc»، متابعة أنها جاءت لمصر للمشاركة في قمة الصناعة الإبداعية.



وانطلق ملتقى صناعة الإبداع في الدورة الثامنة، أمس الثلاثاء، بمشاركة نخبة كبيرة من الخبراء الدوليين، والمحليين والمهتمين بالمجالات الإبداعية، بالقاهرة، والذي يضم جدول أعماله منهجًا شاملًا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، والأعمال التجارية ومستقبل ومحتوى الإعلام.



