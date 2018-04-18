صحيفة إسرائيلية: صهر ترامب ونجلته يبحثان حضور افتتاح سفارة القدس

كشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، أن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وزوجته إيفانكا ترامب يدرسان السفر لإسرائيل ليشاركا فى مراسم افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة والمقرر فى 14 مايو القادم.

وذكرت الصحيفة فى تقرير لها نقلا عن مسئولين إسرائيليين وأمريكيين (لم تسمهم) القول إنه طُلب من كوشنر وزوجته تمثيل الإدارة الأمريكية فى مراسم افتتاح السفارة، لكن لم يتخذا قرارا نهائيا بشأن السفر.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أعلن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية ستنظم حفل استقبال لـ«ضيوف» سيأتون إلى إسرائيل يوم الافتتاح، دون الخوض فى تفاصيل.

ومن المتوقع حضور مسئولين أمريكيين مراسم افتتاح السفارة فى موقعها الجديد الشهر المقبل، ولكن السفارة الأمريكية فى تل أبيب أكدت أن قائمة المدعوين والضيوف مازالت فى مرحلة الإعداد، ورفضت التأكيد على أى أسماء.

ويتزامن افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المقرر فى 14 مايو مع ذكرى النكبة الفلسطينية وقيام دولة الاحتلال.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية، قد ذكرت أن الرئيس ترامب لن يحضر افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس، بسبب قيود العمل.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية، إن ترامب لن يشهد افتتاح السفارة، نظرا لأن جدول أعماله لا يسمح له بزيارة إسرائيل فى مايو المقبل، ويرجع ذلك جزئيا إلى عمله على الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران.

وفى 6 ديسمبر الماضى، أعلن ترامب اعتراف بلاده رسميا بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.