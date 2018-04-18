مجلس النواب الليبي يدين استهداف موكب «الناظوري»

أدان مجلس النواب الليبي التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد، الفريق عبد الرازق الناظوري مساء اليوم الأربعاء، شرق بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد عبد الله بليحق، في بيان له "ندين باسم مجلس النواب التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة سيدي خليفة بمدينة بنغازي أثناء مرور موكب رئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري في محاولة من الظلاميين للنيل من المؤسسة العسكرية التي قضت على قوى الإرهاب والتطرف في المدينة ومحاولة لضرب أمن واستقرار بنغازي.

وأوضح بليحق أن هذه صفات الجماعات التكفيرية وهذه هي أخلاقهم التي لا تمثل الدين الإسلامي الحنيف.